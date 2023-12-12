Зеленский прибыл в Конгресс США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, днем прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там у него запланировано несколько встреч.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует трансляция Sky News.
Президент Украины в Конгрессе хочет провести встречу с американскими сенаторами. Вероятно, главной темой обсуждений станет новое финансирование помощи нашей стране, которое входит в запрос президента Джо Байдена на более 100 млрд долларов.
Также он проведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где ключевой темой также будет помощь Украине.
Напомним, еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению президента Джо Байдена.
Глава украинского государства уже успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Помимо визита в Конгресс, у Зеленского на сегодня запланирована встреча с Байденом.
Более детально о поездке украинского президента можете узнать в материале РБК-Украина.
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