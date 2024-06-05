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Зеленський прибув до Катару та розкрив деталі візиту

Середа 05 червня 2024 17:38
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Зеленський прибув до Катару та розкрив деталі візиту Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, прибув до Катару для переговорів з еміром Тамім бін Хамад аль-Тані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - написав Зеленський.

Він також зауважив, що Катар брав активну участь у підготовці саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу щодо повернення людей додому.

Окрім того, Зеленський та емір Катару мають обговорити низку двосторонніх економічних і безпекових питань.

Позиція Катару щодо війни

Нагадаємо, Катар займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Попри це Катар відкрито не засудив російську агресію проти українців.

На початку цього року президент України Володимир Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад аль-Тані провели телефонну розмову. Вони обговорили посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація заявила представникам Катару про готовність повернути до України ще одну групу дітей.

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Катар Володимир Зеленський
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