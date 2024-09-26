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Зеленський прибув до Капітолію, де зустрінеться з американськими законодавцями

Фото: президент Володимир Зеленський у Капітолії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Капітолію. Під час візиту у нього, ймовірно, відбудеться низка зустрічей.

Як повідомляє РБК-Україна, відео прибуття Зеленського до Капітолію опублікувала журналістка Келлі Фарес у Twitter.

На опублікованому відео видно, що Зеленський прибув до Капітолія в супроводі лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла. Ймовірно, там він також зустрінеться із сенаторами.

Варто також нагадати, що у Зеленського запланована ще одна зустріч з президентом США Джо Байденом. Її початок очікується о 13:45 за Вашингтоном (20:45 за Києвом). Під час зустрічі Зеленський, ймовірно, представить Байдену план перемоги України.

Також сьогодні у Зеленського має відбутись зустріч з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

Візит Зеленського до США

З початку тижня Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Там він вже виступив в ООН, провів Він виступив в ООН та зустрівся Байденом.

Зеленський у США також мав зустрітись з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Останній поки не підтвердив остаточно, чи буде зустріч.

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Сполучені Штати АмерикиКапітолійВолодимир Зеленський