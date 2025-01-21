Зеленський прибув із візитом до Швейцарії

Як очікується, сьогодні, 21 січня, о 15:30 за київським часом президент України виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. Згідно з програмою форуму, перед виступом Зеленського запланована промова канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Всесвітній економічний форум-2025 у Давосі

Нагадаємо, що ВЕФ вже 54 роки проходить у серці швейцарських Альп на гірськолижному курорті Давос. Основною темою цьогорічного форуму, який відкрився вчора і проходитиме протягом 4 днів, є "Співпраця заради інтелектуальної епохи".

Обговорення охоплюватимуть питання геоекономічної невизначеності, переосмислення зростання, роль штучного інтелекту та захист планети.

Очікується, що у форумі візьмуть участь близько 3 000 представників із понад 130 країн, зокрема 60 глав держав та урядів і 900 керівників провідних компаній світу.

На полях форуму також з 20 до 23 січня працюватиме "Український дім", де відбуваються панельні дискусії, присвячені Україні.

Зокрема у четвер, 23 січня, відбудеться сесія "Україна: Дорога вперед". На ній обговорюватимуть російсько-українську війну, перспективи мирної угоди та відновлення України.

Серед учасників - міністри закордонних справ України та Польщі, а також міністр економіки України Юлія Свириденко, голова Європарламенту Роберта Мецола та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.