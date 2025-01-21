Зеленський прибув із візитом до Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Швейцарії. В нього на сьогодні запланований виступ на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Про це повідомив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.
Як очікується, сьогодні, 21 січня, о 15:30 за київським часом президент України виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. Згідно з програмою форуму, перед виступом Зеленського запланована промова канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Всесвітній економічний форум-2025 у Давосі
Нагадаємо, що ВЕФ вже 54 роки проходить у серці швейцарських Альп на гірськолижному курорті Давос. Основною темою цьогорічного форуму, який відкрився вчора і проходитиме протягом 4 днів, є "Співпраця заради інтелектуальної епохи".
Обговорення охоплюватимуть питання геоекономічної невизначеності, переосмислення зростання, роль штучного інтелекту та захист планети.
Очікується, що у форумі візьмуть участь близько 3 000 представників із понад 130 країн, зокрема 60 глав держав та урядів і 900 керівників провідних компаній світу.
На полях форуму також з 20 до 23 січня працюватиме "Український дім", де відбуваються панельні дискусії, присвячені Україні.
Зокрема у четвер, 23 січня, відбудеться сесія "Україна: Дорога вперед". На ній обговорюватимуть російсько-українську війну, перспективи мирної угоди та відновлення України.
Серед учасників - міністри закордонних справ України та Польщі, а також міністр економіки України Юлія Свириденко, голова Європарламенту Роберта Мецола та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Нагадаємо, що минулого року президент України Володимир Зеленський також брав участь у ВЕФ. Таким чином, глава держави продовжує свою активну участь у форумі, після того як відвідав його минулого року.
Додамо, що участь у форумі також візьме і новобраний президент США Дональд Трамп. Він виступить з онлайн-зверненням у четвер, 23 січня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.