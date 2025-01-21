Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. У него на сегодня запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.
Как ожидается, сегодня, 21 января, в 15:30 по киевскому времени президент Украины выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Согласно программе форума, перед выступлением Зеленского запланирована речь канцлера Германии Олафа Шольца.
Всемирный экономический форум-2025 в Давосе
Напомним, что ВЭФ уже 54 года проходит в сердце швейцарских Альп на горнолыжном курорте Давос. Основной темой форума, который открылся вчера и будет проходить в течение 4 дней, является "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи".
Обсуждения будут охватывать вопросы геоэкономической неопределенности, переосмысление роста, роль искусственного интеллекта и защита планеты.
Ожидается, что в форуме примут участие около 3 000 представителей более чем из 130 стран, в том числе 60 глав государств и правительств и 900 руководителей ведущих компаний мира.
На полях форума также с 20 по 23 января будет работать "Украинский дом", где проходят панельные дискуссии, посвященные Украине.
В частности, в четверг, 23 января, состоится сессия "Украина: Дорога вперед". На ней будут обсуждать российско-украинскую войну, перспективы мирного соглашения и восстановление Украины.
Среди участников - министры иностранных дел Украины и Польши, а также министр экономики Украины Юлия Свириденко, глава Европарламента Роберта Мецола и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Напомним, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский также принимал участие в ВЭФ. Таким образом, глава государства продолжает свое активное участие в форуме, после того как посетил его в прошлом году.
Добавим, что участие в форуме также примет и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он выступит с онлайн-обращением в четверг, 23 января.
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