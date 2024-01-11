Зеленський прибув до Латвії

Президент України перебуває в Латвії з офіційним візитом. Серед планів Зеленського є обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Офіційна церемонія зустрічі відбудеться в Ризькому замку о 16:15, після чого відбудеться зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

Після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція.

Турне Зеленського країнами Балтії

Вчора, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.

Крім того, Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і виступив перед українською громадою.

Вже сьогодні український президент прибув до Естонії, де він також проведе низку важливих зустрічей. Наступною у турне Зеленського повинна стати Латвія.

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