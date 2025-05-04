Зеленський прибув до Чехії з візитом

Що ще відомо про візит Зеленського до Чехії

Нагадаємо, що напередодні візиту чеські медіа, зокрема Seznam Zpravy та iDNES.cz, писали, що глава держави може приїхати до Праги з неоголошеним візитом. Про це свідчило, зокрема, закриття Празького граду для відвідувачів із 11:00 до 16:30 за місцевим часом.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планує провести зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою та міністром закордонних справ Яном Ліпавським.

Під час візиту очікується обговорення військової допомоги, європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також безпекових гарантій.

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