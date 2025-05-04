Зеленский прибыл в Чехию с визитом

Что еще известно о визите Зеленского в Чехию

Напомним, что накануне визита чешские медиа, в частности Seznam Zpravy и iDNES.cz, писали, что глава государства может приехать в Прагу с необъявленным визитом. Об этом свидетельствовало, в частности, закрытие Пражского града для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

По информации СМИ, Зеленский планирует провести встречи с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и министром иностранных дел Яном Липавским.

Во время визита ожидается обсуждение военной помощи, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также гарантий безопасности.

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