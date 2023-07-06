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У столиці Болгарії посилили заходи безпеки напередодні візиту Зеленського

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Софія, Четвер 06 липня 2023 11:08
У столиці Болгарії посилили заходи безпеки напередодні візиту Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Софії посилили заходи безпеки перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал bTV.

Очікується, що Зеленський прибуде до Болгарії близько обіду. Він подорожуватиме урядовим AirBus, який сьогодні вилетів із Софії о 7:01 ранку та приземлився в Кишиневі о 7:59 ранку. З Кишинева він має відправитися о 10:50.

У програмі президента України передбачена зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим і віце-прем'єр-міністром Марією Габрієль.

На завершення запланована зустріч із главою держави Руменом Радевим.

При цьому у Софії посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

Зокрема, перекрито рух транспорту в районі Ради міністрів. На місці працюють численні патрулі та жандармерія.

Візит Зеленського до Болгарії

4 липня болгарське видання "24 часа" з посиланням на дипломатичні джерела повідомило про можливий візит Зеленського до Болгарії. Туди його запросив приїхати новий уряд країни.

Вчора візит Зеленського підтвердив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев та перепросив через витік інформації у ЗМІ.

Додамо, що зазвичай про візити президента України до інших країн не повідомляють через можливі загрози.

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