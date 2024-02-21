Зеленський найближчим часом може зустрітися з Ердоганом

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT World .

Рама повідомив Ердогану, що найближчими днями проведу зустріч на високому рівні з президентом Зеленським. Це відбудеться в рамках саміту країн Південно-Східної Європи

Він також подбав про те, щоб президент Ердоган теж був запрошений на цей саміт для зустрічі з українським лідером.

"Хоча в нього дуже насичений порядок денний, він прийняв це запрошення", - додав прем'єр Албанії.

Що відомо про саміт

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що Україна найближчим часом проведе саміт із країнами Західних Балкан.

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутнім на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом", - заявив він.

За словами Вучича, у Сербії дуже правильні відносини з українським керівництвом.