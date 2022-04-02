Зеленский и президент Латвии обсудили военные преступления РФ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. В ходе переговоров они обсудили военные преступления, которые совершает Россия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Доложил о ходе противодействия российской агрессии, ее военных преступлениях. Согласен: все виновные должны быть наказаны! Благодарен за огромную поддержку латвийского народа. Ценим каждого надежного друга и союзника в борьбе против российской агрессии", - написал он.

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