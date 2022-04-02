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Зеленський і президент Латвії обговорили військові злочини РФ в Україні

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Київ, Субота 02 квітня 2022 15:17
Зеленський і президент Латвії обговорили військові злочини РФ в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії Егілсом Левітсом. В ході переговорів вони обговорили військові злочини, які скоює Росія в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Провів переговори з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Доповів про хід протидії російській агресії, її військові злочини. Згоден: всі винні повинні бути покарані! Вдячний за величезну підтримку латвійського народу. Цінуємо кожного надійного друга і союзника в боротьбі проти російської агресії", - написав він.

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