Зеленский о преступлениях РФ в Украине: Они будут обвинять всех, чтобы оправдать себя

Президент заявил, что массовые убийства в Буче – лишь один пример зверств оккупантов во время войны. По словам Зеленского, мир еще увидит последствия их преступлений в десятках других общин.

"Вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России на эти обвинения в преступлениях. Они это уже неоднократно говорили... Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Будут говорить, что есть разные версии, а правдивую невозможно установить. Будут говорить, что тела подбросили, а видео постановочные", – заявил глава государства.

Однако современные технологии, по мнению Зеленского, позволят установить истину. "Сейчас 2022 год, есть бесспорные доказательства, спутниковые снимки и возможность провести прозрачное расследование", – добавил он.