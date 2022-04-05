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Зеленский о преступлениях РФ в Украине: Они будут обвинять всех, чтобы оправдать себя

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский поделился с Советом безопасноти ООН мыслями относительно попыток России избежать ответственности за военные преступления в ранее оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы государства.

Президент заявил, что массовые убийства в Буче – лишь один пример зверств оккупантов во время войны. По словам Зеленского, мир еще увидит последствия их преступлений в десятках других общин.

"Вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России на эти обвинения в преступлениях. Они это уже неоднократно говорили... Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Будут говорить, что есть разные версии, а правдивую невозможно установить. Будут говорить, что тела подбросили, а видео постановочные", – заявил глава государства.

Однако современные технологии, по мнению Зеленского, позволят установить истину. "Сейчас 2022 год, есть бесспорные доказательства, спутниковые снимки и возможность провести прозрачное расследование", – добавил он.

К слову, президент Украины призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе организации.

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