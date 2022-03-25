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Зеленський - прем'єр-міністру Угорщини: ви повинні самі вирішити, за кого ви

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 01:45
Зеленський - прем'єр-міністру Угорщини: ви повинні самі вирішити, за кого ви
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом вирішити, на чиєму він і його країна боці, і кому вони мають намір допомагати в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

"Угорщина... Ви повинні самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів-дуже красивий, дуже душевний. І такі ж люди. У вас були трагічні моменти життя. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал... Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім'єю", - заявив Зеленський.

Президент України також закликав Орбана почитати про те, що відбувається в Маріуполі та сходити на набережну Будапешта, подивитися на те взуття.

"Ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у світі. І це сьогодні робить Росія. У Маріуполі - там такі ж люди. Дорослі й діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає", - підкреслив президент України.

Зеленський досить емоційно додав: "ти сумніваєшся, вводити санкції чи ні? Важко, пропускати зброю чи ні? Важко, торгувати з Росією чи ні? Немає часу сумніватися. Пора вже вирішувати. Ми віримо в вас. Нам потрібна підтримка. Ми віримо у твій народ. Ми віримо в Європейський союз".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО і заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень.

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