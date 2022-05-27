Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов усиление обороноспособности ВСУ

Пути усиления украинской армии, а также повышение ее способности обороняться и отражать атаки оккупантов президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Глава государства также проинформировал главу правительства о ситуации на поле боя, а также об усилении активности российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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