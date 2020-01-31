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Зеленский и премьер Болгарии обсудили экстрадицию Левина в Украину

Новости » Политика     31.01.2020 - 15:11
Зеленский и премьер Болгарии обсудили экстрадицию Левина в Украину
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент поблагодарил за помощь болгарских правоохранителей в задержании Левина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, президент поблагодарил за задержание болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Кроме того, Зеленский подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога с Болгарией.

Во время разговора Владимир Зеленский высоко оценил оздоровление в Болгарии в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих.

Также стороны отдельно отметили важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Президент поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств.

Напомним, Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генерального прокурора отправили еще 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.

Алексея Левина задержали в ходе спецоперации в болгарском Бургасе. Он подозревается в организации нападения на Гандзюк.

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