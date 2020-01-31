Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили екстрадицію Левіна в Україну

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент подякував за допомогу болгарських правоохоронців у затриманні Левіна

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим обговорили екстрадицію підозрюваного у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, президент подякував за затримання болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Крім того, Зеленський підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією.

Під час розмови Володимир Зеленський високо оцінив оздоровлення в Болгарії в межах трастового фонду НАТО з медичної реабілітації 190 поранених українських військовослужбовців.

Також сторони окремо відзначили важливість зміцнення двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Президент подякував Бойко Борисова за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови. Сторони підтвердили готовність сприяти всебічному розвитку національних меншин.

Нагадаємо, Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генерального прокурора відправили ще 24 січня. Тепер Київ чекає на відповідь болгарської сторони на запит.

Олексія Левіна затримали в ході спецоперації в болгарському Бургасі. Він підозрюється в організації нападу на Гандзюк.