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Зеленский отобрал гражданство у четырех контрабандистов из списка СНБО

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Украина, Среда 07 сентября 2022 22:38
Зеленский отобрал гражданство у четырех контрабандистов из списка СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине прекратили гражданство у четырех контрабандистов, трое из которых имели российский паспорт, а один имел румынский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Что касается тех, у кого из подсанкционных лиц обнаружено иностранное гражданство, в частности российское и румынское, то на основании предложения СБУ и согласно законодательству принял решение о прекращении гражданства этих лиц", - заявил Зеленский.

Ранее СБУ разоблачила четырех иностранцев, которые влияли на работу таможни. Из них трое имеют российский паспорт, еще один - румынский. Подсанкционные фигуранты пытались обойти ограничения и через аффилированные структуры продолжали незаконную деятельность. Контрабандисты сотрудничали с украинскими таможенниками.

Напомним, что российские контрабандисты влияли на работу украинской таможни. Правоохранители инициировали прекращение у них гражданства Украины.

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