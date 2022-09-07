ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відібрав громадянство у чотирьох контрабандистів зі списку РНБО

Новость на русском →
Україна, Середа 07 вересня 2022 22:38
Зеленський відібрав громадянство у чотирьох контрабандистів зі списку РНБО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні припинили громадянство у чотирьох контрабандистів, троє з яких мали російський паспорт, а один мав румунський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з законодавством ухвалив рішення про припинення громадянства цих осіб", - заявив Зеленський.

Раніше СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.

Нагадаємо, що російські контрабандисти впливали на роботу української митниці. Правоохоронці ініціювали припинення у них громадянства України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО