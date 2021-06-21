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Зеленский представит на форуме "Украина 30" общенациональную программу "Здоровая Украина"

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Киев, Понедельник 21 июня 2021 16:43
Зеленский представит на форуме "Украина 30" общенациональную программу "Здоровая Украина" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе примет участие в форуме "Украина 30". Глава государства презентует общенациональную программу "Здоровая Украина".

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Зеленский во вторник присоединится к работе Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина", который пройдет в Киеве 22-24 июня", - говорится в сообщении.

Первый день форума будет посвящено теме "Активная Украина". Глава государства представит общенациональную "Здоровая Украина".

Участники форума также обсудят популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, увеличение участия всех граждан и снятие барьеров в спорте.

Второй день форума будет посвящен школьному образованию. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания в рамках программы "Новая украинская школа - пространство здоровья".

Темой третьего дня форума станет "Жизнелюбивая Украина». Участники выскажутся о том, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологическими факторами, которые влияют на здоровье нации.

Напомним, 15 июня Зеленский выступил на форуме "Украина 30". Основной темой мероприятия стала деолигархизация и преодоление коррупции.

Ранее глава государства принял участие в форуме "Украина 30", темой которого была экология. На мероприятии обсуждалась "зеленая" экономика, экоконтроль и предотвращение промышленного загрязнения.

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