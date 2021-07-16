Зеленский представил нового министра внутренних дел Монастырского

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел. Им стал Денис Монастырский.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию телеканала "Украина 24".
Зеленский заявил, что важно, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.
"Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - заявил он.
Отметим, народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Верховная Рада сегодня проголосовала за его назначение.
Напомним, решение о своей отставке Аваков принял 13 июля. Он написал заявление и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Мотивацию экс-министр не объяснил.
Так, отставку Авакова с поста главы МВД поддержали более 290 парламентариев.