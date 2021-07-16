Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ Монастирського

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ. Ним став Денис Монастирський.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію телеканалу "Україна 24".
Зеленський заявив, що важливо, щоб президент довіряв міністрам та керівникам правоохоронним органам.
"Хочу привітати Дениса Анатолійовича з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром", - заявив він.
Зазначимо, народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ України. Верховна рада сьогодні проголосувала за його призначення.
Нагадаємо, рішення про свою відставку Аваков прийняв 13 липня. Він написав заяву й оголосив про це на сайті МВС і на своїй сторінці в Facebook. Мотивацію екс-міністр не пояснив.
Так, відставку Авакова з посади голови МВС підтримали понад 290 парламентаріїв.