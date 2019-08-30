Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что вчера Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны.

"И вчера самое главное Рада поддержала нового министра обороны Андрея Загороднюка. И я очень хотел бы, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что она непосредственного специалист в оборонительных процессах, в оборонной отрасли и мне очень приятно и я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Мирно. Да, это наш девиз, поэтому я очень хотел бы, чтобы именно кандидатура Андрея была тоже поддержана. Поддержана от сердца, а не потому, что я там что-то сказал и попросил", - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил предыдущиго министра обороны Степана Полторака за работу.

"Хотел бы от себя сказать, что за всю ту большую работу я вам всем благодарен, что вы делаете каждый день. Это самое важное, потому что у нас идет война, именно вы защищаете наши границы. И наши военные, и наши волонтеры. Я благодарен вам как профессионалам. Хочу поблагодарить и поздравить, если можно аплодисментами, господина Полторака. Для меня он всегда будет министром обороны Украины ", - добавил он.

Во время заседания Загороднюк заявил, что будут внедряться стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полном совместительстве со стандартами НАТО.

"Мы пытаемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полном совместительстве со стандартами НАТО, поэтому мы себя позиционируем не как военных экспертов. Мы будем создавать рабочие группы , коллективы и так далее. для того, чтобы отрабатывать конкретные технические менеджерские решения для тех или иных вопросов ", - сказал Загороднюк.

Напомним, вчера на заседании Верховной рады Украины народные депутаты назначили Андрея Загороднюка министром обороны.

Кроме того, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия перед голосованием, заявил, что предыдущий министр обороны Степан Полторак будет помогать Загороднюку на новой должности.

Полторака назначили министром обороны Украины в декабре 2014 года в разгар антитеррористической операции на Донбассе. После отставки правительства Арсения Яценюка он сохранил пост в кабинете министров Владимира Гройсмана.