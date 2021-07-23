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Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки Литвиненка

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 22:15
Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки Литвиненка Фото: Зеленський представив нового главу СЗРУ Литвиненка (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олександра Литвиненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський вручив Литвиненко службове посвідчення і привітав з призначенням на посаду. На церемонії представлення також були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Президент зазначив, що Литвиненко прекрасно розуміє стоять перед СЗРУ завдання і повинен зберегти в розвідці професіоналів і разом з ними реформувати відомство.

"У нас сьогодні одна велика задача - це захист нашої державності, нашого суверенітету, територіальної цілісності. І кожен повинен це робити прозоро, відкрито, віддаючи свої сили і знання", - додав глава держави.

Фото: Зеленський представив нового главу СВР Литвиненко (president.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Зеленський звільнив главу СЗРУ Валерія Кондратюка. Замість нього він Олександра Литвиненка - генерал-майора запасу і директора Національного інституту стратегічних досліджень.

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