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Зеленский и председатель Евросовета скоординировали шаги накануне саммита ЕС

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 21:55
Зеленский и председатель Евросовета скоординировали шаги накануне саммита ЕС Фото: Шарль Мишель, глава Евросовета (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский скоординировал с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем действия перед саммитом ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23-24 июня", - написал он.

Президент также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за положительное заключение комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Зеленский благодарит лидеров ЕС за веру в европейское будущее Украины и уверяет, что наша страна будет продолжать курс проевропейских реформ.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Также ЕК рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата. По Грузии такого решения пока нет.

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Шарль Мишель Владимир Зеленский Евросоюз
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
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