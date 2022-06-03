Зеленский предоставил журналисту Невзорову гражданство Украины, - Геращенко

Российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии предоставили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко в Telegram.
"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал он.
Напомним, ранее в России возбудили дело против Невзорова из-за якобы распространение фейков касаемо войны в Украине.
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