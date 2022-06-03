RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський надав журналісту Невзорову громадянство України, - Геращенко

Фото: Олександр Невзоров (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram.

"Олександру Невзорову і його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", - написав він.

Оновлено 11:45: Олександр Невзоров на своїй сторінці в Instagram підтвердив надання йому українського громадянства.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все гранично просто", - написав він.

Журналіст заявив, що війна в Україні - це злочин, де злочинець - Росія, а жертва - Україна.

"Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо оскаржити або спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати його жертву", - написав він.

Олександр Невзоров - російський журналіст і телеведучий. Автор відомої в минулому кримінальної і політичної програми "600 секунд і художнього фільму "Чистилище", що розповідає про події Чеченської війни. Він чотири рази ставав депутатом Державної Думи РФ.

Нагадаємо, раніше у Росії порушили справу проти Невзорова через нібито поширення фейків стосовно війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський