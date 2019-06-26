Зеленский предложил владельцу Viber войти в состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Крм того, как отмечает пресс-служба Зеленского, Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Напомним, указом от 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о Национальном инвестиционном совете и обновил персональный состав учреждения, секретарем совета был назначен предприниматель Давид Арахамия.