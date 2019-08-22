Зеленский предложил украинцам в День флага провести флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам ко Дню государственного флага завтра, 23 августа, провести флешмоб. Об этом он сказал в своем обращении в Youtube.

Зеленский предложил украинцам "раскрасить в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон".

"У меня есть предложение ко всем украинцам мира. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждый площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-голубой»

Также в своем видеообращении президент отметил, что сейчас есть территории в Украине, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

Напомним, на время мероприятий ко Дню Государственного флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта.