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Зеленский предложил странам-членам ООН и России присоединиться к Крымской платформе

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины с трибуны Генассамблеи ООН призвал мировых лидеров присоединится к Крымской платформе. Владимир Зеленский отдельно отметил, что этот формат открыт для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

Президент призвал осудить оккупацию украинского полуострова.

"Здесь нет избранных, которых нельзя обижать. Я приглашаю присоединиться все страны к декларации Крымской платформы, осудить оккупацию и заявить, что вы против силовой смены границы в мире. И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о планах главы государства Владимира Зеленского обсудить с ООН Антониу Гутерришем участие организации в Крымской платформе, а также усиление ее роли в поддержке территориальной целостности Украины.

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Владимир Зеленский