Зеленский предложил странам-членам ООН и России присоединиться к Крымской платформе

Президент призвал осудить оккупацию украинского полуострова.

"Здесь нет избранных, которых нельзя обижать. Я приглашаю присоединиться все страны к декларации Крымской платформы, осудить оккупацию и заявить, что вы против силовой смены границы в мире. И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил Зеленский.