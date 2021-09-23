Зеленский предложил странам-членам ООН и России присоединиться к Крымской платформе
Президент Украины с трибуны Генассамблеи ООН призвал мировых лидеров присоединится к Крымской платформе. Владимир Зеленский отдельно отметил, что этот формат открыт для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.
Президент призвал осудить оккупацию украинского полуострова.
"Здесь нет избранных, которых нельзя обижать. Я приглашаю присоединиться все страны к декларации Крымской платформы, осудить оккупацию и заявить, что вы против силовой смены границы в мире. И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил Зеленский.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021
Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о планах главы государства Владимира Зеленского обсудить с ООН Антониу Гутерришем участие организации в Крымской платформе, а также усиление ее роли в поддержке территориальной целостности Украины.