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Зеленский предложил создать новый формат санкционного давления на РФ

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Киев, Среда 02 июня 2021 18:16
Зеленский предложил создать новый формат санкционного давления на РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Евросоюза и США против России не работают. Глава государства предложил "не просто давить" на Москву, а изменить санкционную политику в отношении нее.

Об этом шла речь во время встречи Зеленского с сенаторами США, передает Офис президента Украины.

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе", - отметил в ходе встречи Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такие действия Москвы "весь цивилизованный мир не может позволять". "Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", - добавил он.

Напомним, ранее с делегаций Конгресса США встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он призвал конгрессменов использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока-2".

Отметим, 1 июня в Украину прибыла представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия).

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