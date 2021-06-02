Зеленский предложил создать новый формат санкционного давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Евросоюза и США против России не работают . Глава государства предложил "не просто давить" на Москву, а изменить санкционную политику в отношении нее.

Об этом шла речь во время встречи Зеленского с сенаторами США , передает Офис президента Украины.

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе", - отметил в ходе встречи Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такие действия Москвы "весь цивилизованный мир не может позволять". "Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", - добавил он.