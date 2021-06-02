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Зеленський запропонував створити новий формат санкційного тиску на РФ

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Київ, Середа 02 червня 2021 18:16
Зеленський запропонував створити новий формат санкційного тиску на РФ Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції Євросоюзу і США проти Росії не працюють. Глава держави запропонував "не просто тиснути" на Москву, а змінити санкційну політику щодо неї.

Про це йшлося під час зустрічі Зеленського з сенаторами США, передає Офіс президента України.

"Нинішні санкції з боку ЄС і США на сьогодні вже не працюють - Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території і погрожуючи Європі", - зазначив в ході зустрічі Зеленський.

Глава держави підкреслив, що такі дії Москви "весь цивілізований світ не може дозволяти". "Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики", - додав він.

Нагадаємо, раніше з делегацій Конгресу США зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він закликав конгресменів використовувати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку-2".

Зазначимо, 1 червня в Україну прибула представницька делегація американських сенаторів у складі Джин Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) і Крістофера Мерфі (Демпартія).

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