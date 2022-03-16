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Зеленский предложил создать единую ассоциацию за мир

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать "Ассоциацию U24" за мир - объединение стран, которые смогут противостоять любой агрессии за 24 часа с момента ее начала. В нее, по его словам, должны входить ответственные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского перед Конгрессом США.

"Нам нужны новые институты и новые альянсы. Мы предлагаем создать единую ассоциацию за мир из ответственных стран, у которых есть сила, мощь и ответственность для того, чтобы немедленно остановить конфликт, оказать всю необходимую помощь", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что новый альянс должен при необходимости вводить санкции и поставлять вооружение.

"При необходимости ассоциация могла бы поставлять оружие, вводить санкции, оказывать гуманитарную, политическую и финансовую помощь. Все что угодно для того, чтобы поддерживать мир. И сделать это необходимо быстро", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что также такая ассоциация могла бы оказывать поддержку тем, кто страдает от стихийных бедствий, кто становится жертвами эпидемий и гуманитарных кризисов.

"Если бы такой Альянс существовал сегодня, мы бы смогли сохранить тысячи жизней в Украине, и где угодно в мире - там, где страдают люди", - заявил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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