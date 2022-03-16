Зеленський запропонував створити єдину асоціацію за мир

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити "асоціацію U24" за мир - об'єднання країн, які зможуть протистояти будь-якій агресії за 24 години з моменту її початку. У неї, за його словами, повинні входити відповідальні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського перед Конгресом США.
"Нам потрібні нові інститути і нові альянси. Ми пропонуємо створити єдину асоціацію за мир з відповідальних країн, у яких є сила, міць і відповідальність для того, щоб негайно зупинити конфлікт, надати всю необхідну допомогу", - заявив Зеленський.
При цьому він підкреслив, що новий альянс повинен при необхідності вводити санкції і поставляти озброєння.
"При необхідності асоціація могла б постачати зброю, вводити санкції, надавати гуманітарну, політичну та фінансову допомогу. Все що завгодно для того, щоб підтримувати мир. І зробити це необхідно швидко", - додав президент.
Зеленський підкреслив, що також така асоціація могла б надавати підтримку тим, хто страждає від стихійних лих, хто стає жертвами епідемій і гуманітарних криз.
"Якби такий Альянс існував сьогодні, ми б змогли зберегти тисячі життів в Україні, і де завгодно у світі - там, де страждають люди", - заявив Зеленський.
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