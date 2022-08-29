Зеленский предложил сделать Украину гарантом газовой безопасности ЕС

"Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности для европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете больше не допустить таких ценовых кризисов, у нас есть уникальная система подземных газохранилищ рядом с границей Евросоюза объемом более 30 млрд кубометров", - отметил он.

По его словам, Европа может практично уже в этом году помочь Украине, используя хранилища газа.

"На сегодня у нас свободный объем около 15 млрд кубометров. Для Украины нужно 3 млрд дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 млрд кубометров - это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь и нам, и себе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина обладает так же значительными залежами газа.

"Руководство России мечтало украсть и эту часть нашего национального богатства, но мы не позволим это сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить и добывать газ в Украине… Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизирующую роль, как и месторождения Норвегии", - добавил президент.