UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский предложил сделать Украину гарантом газовой безопасности ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина может стать гарантом газовой безопасности Европейского союза. И для этого есть несколько способов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Норвежской конференции крупнейших энергетических компаний.

"Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности для европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете больше не допустить таких ценовых кризисов, у нас есть уникальная система подземных газохранилищ рядом с границей Евросоюза объемом более 30 млрд кубометров", - отметил он.

По его словам, Европа может практично уже в этом году помочь Украине, используя хранилища газа.

"На сегодня у нас свободный объем около 15 млрд кубометров. Для Украины нужно 3 млрд дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 млрд кубометров - это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь и нам, и себе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина обладает так же значительными залежами газа.

"Руководство России мечтало украсть и эту часть нашего национального богатства, но мы не позволим это сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить и добывать газ в Украине… Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизирующую роль, как и месторождения Норвегии", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюз