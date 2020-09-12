Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Он хочет распространить действие программы на фермеров, пострадавших от засухи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства рассказал, что поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить программу поддержки пострадавших от засухи фермеров.

"Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, которые пострадали от засухи в Украине", - добавил он.

Кроме того, Зеленский поручил профильным министерствам разработать программы орошения полей, а правительству - уладить вопрос страхования урожая.

"Все жалуются, что долгие годы – засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - подчеркнул президент.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал уменьшение урожая зерновых в Украине и назвал причину этого.

Добавим, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1%.