Зеленский снова предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Это он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.
У него спросили, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".
Отметим, что украинский лидер уже не раз предлагал Путину встретиться. В Кремле продолжают требовать конкретные цели встречи.
Тем временем, у украинских границ, как заявил президент Украины, находится около 150 тысяч российских военных.
Напомним, боевики открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ.
Добавим, что сообщалось, что оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. Спецслужбы РФ с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов в целях совершения серий провокаций.