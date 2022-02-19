Зеленский снова предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Это он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.

У него спросили, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

Отметим, что украинский лидер уже не раз предлагал Путину встретиться. В Кремле продолжают требовать конкретные цели встречи.

Тем временем, у украинских границ, как заявил президент Украины, находится около 150 тысяч российских военных.