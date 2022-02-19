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Зеленский снова предложил Путину встретиться

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Это он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.

У него спросили, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

Отметим, что украинский лидер уже не раз предлагал Путину встретиться. В Кремле продолжают требовать конкретные цели встречи.

Тем временем, у украинских границ, как заявил президент Украины, находится около 150 тысяч российских военных.

Напомним, боевики открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ.

Добавим, что сообщалось, что оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. Спецслужбы РФ с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов в целях совершения серий провокаций.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путин