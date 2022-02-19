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Зеленський знову запропонував Путіну зустрітись

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітись. Це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента.

В нього запитали, чи знає він, які у Путіна плани щодо України, на що Зеленський відповів: "Я не знаю, що хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися".

Зазначимо, що український лідер вже неодноразово пропонував Путіну зустрітись. У Кремлі продовжують вимагати конкретних цілей зустрічі.

Тим часом, біля українських кордонів, як заявив президент України, знаходиться близько 150 тисяч російських військових.

Нагадаємо, бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ.

Додамо, також повідомлялося, що окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби РФ із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків з метою вчинення серій провокацій.

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Володимир ЗеленськийВолодимир Путін