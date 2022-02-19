Зеленський знову запропонував Путіну зустрітись

Президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітись. Це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента.

В нього запитали, чи знає він, які у Путіна плани щодо України, на що Зеленський відповів: "Я не знаю, що хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися".

Зазначимо, що український лідер вже неодноразово пропонував Путіну зустрітись. У Кремлі продовжують вимагати конкретних цілей зустрічі.

Тим часом, біля українських кордонів, як заявив президент України, знаходиться близько 150 тисяч російських військових.