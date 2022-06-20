Зеленский предложил принять Украину в "Триморье": что это значит

"Начну с того, что мы предлагаем. Во-первых, Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей". Это неправильно, что наша страна оказалась за границами этой прекрасной инициативы. Мы должны найти формат, в котором смогли бы найти присоединение. Достаточно лишь одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал", - отметил он.

Кроме того, Зеленский предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья". По его словам, совместная работа в области безопасности и логистики могла бы сделать страны "Триморья" эффективным тылом с учетом войны в Украине.

Он также отметил, что Украина готова играть роль логистического центра между странами Северной и Южной Европы.

Что такое "Триморье"

"Триморье" - это "Балто-Адриато-Черноморская инициатива", которая является объединением 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Организация создана для налаживание регионального диалога по различным вопросам. В состав "Триморья" входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.