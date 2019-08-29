Зеленский предложил парламенту изменить закон об антикоррупционном суде

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады под №1025 зарегистрирован законопроект, поданный президентом Зеленским. Он предлагает внести изменения в закон Украины "О высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда)". Зеленский определил его как безотлагательный.

Отметим, что текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.

Ранее Зеленский предлагал на рассмотрение Рады законопроект об уточнении подсудности дел ВАКС. Документом предлагалось изложить в новой редакции подпункт в заключительных и переходных положениях. Предусматривалось, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства со дня начала работы этого суда.

Напомним, Зеленский внес законопроект о запуске ВАКС в начале июля.