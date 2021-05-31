UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Об этом говорится в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".

"Там (в нормандском формате - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал он.

Напомним, в конце апреля Зеленский рассказал о желании создать новый формат переговоров с "мощными игроками", который мог бы существовать параллельно с "Нормандией". Зеленский считает, что привлечение к переговорам новых сторон позволит быстрее завершить войну на Донбассе.

До этого украинский президент предлагал расширить нормандский формат до семи участников. Глава государства допустил привлечение в "Нормандию" представителей США, Канады и Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассКрымпереговорыНормандский формат