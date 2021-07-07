Зеленский предложил Литве вместе провести Евробаскет

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Литву предложил совместно провести спортивный турнир. Речь идет об одном из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готовилась принять Евробаскет в 2015 году, но не смогла этого сделать.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира - не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", - добавил Зеленский.