Зеленский предложил изменения в Налоговый кодекс

Президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с рядом предложений относительно изменений в Налоговый кодекс. В частности изменения касаются определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний в связи с подписанием закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Глава государства предложил... разработать и внести в Верховную раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19). Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения", - говорится в сообщении.

Также президент просит обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля в налоговых отчетах украинцев за пределами Украины. В частности, должна быть установлена уголовная ответственность за незаконное разглашение таких данных.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 21 мая Зеленский подписал законопроект №1210 об упрощении администрирования налогов.

Также сообщалось, что Кабинет министров предлагает изменить Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием закона о предотвращении коррупции.