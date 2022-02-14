Зеленський запропонував Німеччині стати гарантом транзиту газу через Україну

Президент України Володимир Зеленський пропонує Німеччині стати гарантом транзиту газу через Україну. Потрібно початки стратегічний діалог в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Запропонував започаткувати стратегічний діалог в енергетичній сфері в рамках якого будуть визначені енергетичні гарантії та дієва підтримка нашої держави в енергетичній сфері. Важливо, щоб Німеччина стала нашим гарантом в продовженні транзиту газу через Україну", - сказав він.