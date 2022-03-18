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Зеленский предложил гарантировать 100% вкладов граждан во всех украинских банках

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Украина, Пятница 18 марта 2022 11:10
Зеленский предложил гарантировать 100% вкладов граждан во всех украинских банках Фото: президент Украины Владимир Зеленский (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести гарантирование 100% вкладов граждан во всех украинских банках. Это задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", - сказал Зеленский и выразил надежду, что Верховная рада поддержит такую инициативу, "потому что это нужно украинцам".

Как отметил президент, это особая задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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