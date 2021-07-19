Зеленский предложил Евросовету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому совету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС. Он выразил уверенность в том, что страна вступит в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на Батумской международной конференции .

"В том, что эта цель (евроинтеграция - ред.) является достижимой, вдохновляет поддержка президента Евросовета Шарля Мишеля, и готовность содействовать дальнейшему сближению с ЕС", - сказал глава государства.

Он отметил, что первым шагом на пути к членству Украины в ЕС должно стать признание европейской перспективы.

"Я предложил Мишелю вынести вопрос европерспективы на рассмотрение Евросовета" - добавил Зеленский.