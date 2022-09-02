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Зеленский предложил ЕС импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может стать энергохабом для Европы и поставлять больше электроэнергии. Таким образом Украина может заменить России как поставщика энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время экономического форума "Амброзетти".

"Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, в частности для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия, захватив Запорожскую АЭС, ослабила возможность Украины экспортировать электричество в Европу и стабилизировать ситуацию в соседних странах.

Глава государства добавил, что даже в условиях войны Украина готова увеличивать экспорт электроэнергии в европейские страны. Он призвал ЕС импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов.

"Даже сейчас мы можем экспортировать такой объем электричества, который соответствует как минимум 8% потребления всей Италии. Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова и в экологическом, и в моральном", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Украина заявила, что сможет удвоить экспорт электроэнергии в Европу.

При этом за последнюю неделю цена экспортной электроэнергии из Украины выросла еще на 30%.

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Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия