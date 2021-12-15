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Зеленский предложил Азербайджану помочь в освобождении украинских политзаключенных

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Киев, Среда 15 декабря 2021 15:03
Зеленский предложил Азербайджану помочь в освобождении украинских политзаключенных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Он обратился к нему по поводу возможности присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в феврале 2022-го будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Поэтому он предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Президент Украины акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа - Кавказ - Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Напомним, ранее Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом в США, говорили об освобождении крымских политзаключенных.

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